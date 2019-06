Aktien Wien Schluss: Klares Minus nach drei Gewinntagen in Folge

06.06.2019, 18:30 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Der ATX fiel 18,63 Punkte oder 0,64 Prozent auf 2911,82 Einheiten. Damit beendete der heimische Aktienmarkt seinen jüngsten Aufwärtsschub. Zuvor hatte der ATX drei Gewinntage in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street gab es am Berichtstag gemischte Vorzeichen zu sehen.

Auf Unternehmensebene fehlten in Wien die impulsgebenden Nachrichten. Bei geringen Handelsumsätzen kletterte die AMAG-Aktie mit einem Zuwachs von 5,7 Prozent an die Spitze der Kursliste. UBM kletterten dahinter um 3,7 Prozent nach oben und Do&Co befestigten sich am 3. Platz um 1,8 Prozent.

Unter den schwerer gewichteten Titel legten Telekom Austria um 1,6 Prozent zu und Immofinanz bauten ebenfalls ein Plus von 1,6 Prozent. Die Verbund-Anteilsscheine verbesserten sich um 1,1 Prozent.

Ans untere Ende der Gewinner- und Verliererliste rutschten Zumtobel mit minus 3,3 Prozent. Die schwergewichteten Bankenwerte Erste Group und Raiffeisen Bank International verbilligten sich jeweils um 1,9 Prozent.

Die Voestalpine -Papiere gaben weitere 0,6 Prozent nach. Zur Wochenmitte waren die Titel des Stahlkonzerns nach vorgelegten Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr bereits um 1,9 Prozent eingeknickt.