Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne vor dem Wochenende

07.06.2019, 18:32 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den großen osteuropäischen Aktienmärkten haben vor dem Wochenende die Kursgewinne überwogen. Sie schlossen sich damit der Aufwärtstendenz an den Leitbörsen Europas an. Die Aufschläge fielen am Freitag allerdings unterschiedlich hoch aus.

Den größten Gewinn meldete die Warschauer Börse, wo es mit dem Wig-30 um 1,02 Prozent auf 2620,94 Punkte nach oben ging. Der breiter gefasste Wig gewann 0,84 Prozent auf 58 852,53 Zähler. Enttäuschende US-Arbeitsmarktzahlen wurden hier wie auch an den anderen Börsenplätzen als potenzieller Auslöser für sinkende Leitzinsen in den USA gewertet.

Mit Blick auf die Branchen lagen in Warschau vor allem Energietitel in der Gunst der Anleger weit oben. Die Papiere von Tauron Polska Energy stiegen um 4,1 Prozent. PGNiG (Polish Oil and Gas) legten um 3,5 Prozent zu und die Aktie des Raffinerieunternehmens Grupa Lotos gewann 1,4 Prozent.

In Moskau rückte der Leitindex RTSI um 0,46 Prozent auf 1325,95 Zähler weiter vor. Das Börsenbarometer trennten nur noch wenige Punkte vom höchsten Stand seit fast fünf Jahren.

In Budapest beendete der Bux den Handel 0,39 Prozent höher bei 41 159,57 Punkten. Auch Ungarns Aktien schlossen sich zum Wochenausklang der freundlichen internationalen Börsenstimmung an. Unter den Schwergewichten zeigten OTP Bank mit plus 0,81 Prozent die auffälligste Kursbewegung. Dahinter gewannen die Aktien des Ölunternehmens Mol 0,61 Prozent.

In Prag legte der PX Index um 0,12 Prozent auf 1049,65 Punkte zu. Die Aktienschwergewichte zeigten kaum Bewegung, lediglich für die Papiere des österreichischen Finanzinstituts Erste Group ging es um 0,5 Prozent etwas weiter nach oben.