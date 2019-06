dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid

18.06.2019, 07:30 Uhr | dpa-AFX

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ZURÜCKHALTUNG VOR US-ZINSENTSCHEID - Der Dax scheint auch am Dienstag nur schwer in Gang zu kommen. Nach dem kaum bewegten Wochenstart taxierte der Broker IG den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,11 Prozent tiefer auf 12 072 Punkte. Der Dax hangelt an der 50-Tage-Linie entlang, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend gilt. Möglicherweise kommt aber bald wieder Schwung in den Markt: "Die Rede von Mario Draghi in Sintra und das morgige Fed-Treffen haben beide das Potential, die Börsen ordentlich durcheinander zu wirbeln", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners.

USA: - DOW TRITT AUF DER STELLE - An der Wall Street haben die Anleger am Montag ihr Pulver weiter trocken gehalten. Wie so oft vor wichtigen geldpolitischen Ereignissen hielten sie sich zurück, sagte Analyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda mit Blick auf den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der Leitindex Dow Jones Industrial fuhr mit 26 112,53 Punkten ein knappes Plus von 0,09 Prozent ein. Er konnte sich so den sechsten Tag in Folge nicht groß von den 26 000 Punkten absetzen.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank keine klare Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,58 Prozent. In China legte der CSI 300 zuletzt hingegen um 0,21 Prozent zu und in Hongkong gewann der Hang Seng 0,71 Prozent. Die Investoren warten weiterhin auf den Zinsentscheid der Fed. Anleger hoffen dabei auf Hinweise zu möglichen Zinssenkungen im laufenden Jahr.

^

DAX 12.085,82 -0,09%

XDAX 12.094,18 -0,22%

EuroSTOXX 50 3.383,21 0,12%

Stoxx50 3.127,33 -0,08%

DJIA 26.112,53 0,09%

S&P 500 2.889,67 0,09%

NASDAQ 100 7.526,52 0,63%

°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 171,62 0,02%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1233 0,13%

USD/Yen 108,32 -0,22%

Euro/Yen 121,67 -0,08%°

ROHÖL:

^

Brent 60,92 -0,02 USD

WTI 51,92 -0,01 USD°