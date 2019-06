Aktien New York: Anleger bleiben im Boot - Blicke auf der Fed

19.06.2019, 17:11 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden Hoffnungen auf eine expansivere Geldpolitik halten die Wall Street am Mittwoch auf Kurs. Der Leitindex Dow Jones Industrial rückte im frühen Handel leicht um 0,17 Prozent auf 26 511,59 Punkte vor. Er darf so mit einem Auge weiter auf seine bisherige Rekordmarke schielen, die mit 26 951 Zählern nur noch 1,7 Prozent entfernt liegt. Mehr Dynamik verhinderte das Abwarten der Anleger vor dem anstehenden Zinsentscheid der Fed.

Eine Stütze für die Märkte ist derzeit die Hoffnung, dass die US-Notenbank den Markt am Abend auf Leitzinssenkungen einstimmen wird. Die Spekulation auf eine gelockerte Geldpolitik ist seit einigen Tagen wieder zum Kurstreiber geworden, tags zuvor hatte es ähnliche Signale von der Europäischen Zentralbank (EZB) gegeben. Die Gewinne im Juni gehen hauptsächlich auf das Konto der Währungshüter: Der Dow hat in diesem Monat bislang fast 7 Prozent zugelegt.

Der marktbreite S&P 500 entwickelte sich mit einem hauchdünnen Abschlag von 0,02 Prozent auf 2917,29 Punkte relativ stabil. Die Technologiewerte jedoch zollten ihren besonders hohen Kursgewinnen der vergangenen Tage ein Stück weit ihren Tribut. Für deren Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,16 Prozent auf 7623,36 Punkte bergab.

Unter den Tech-Werten zeigte sich die Schwäche nach gutem Lauf unter anderem bei Facebook, wo es zu Gewinnmitnahmen kam, nachdem die Einführung einer eigenen Digitalwährung seit dem Vortag keine Spekulation mehr ist. Die Aktie kam um 1,5 Prozent zurück, nachdem sie zuletzt ihren höchsten Stand seit sechs Wochen erreicht hatte.

Gute Nachrichten hatte Adobe, die Aktie rückte nach der Zahlenvorlage um 4,5 Prozent vor. Der Umsatz des Softwarekonzerns übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen, dabei lobten Experten vor allem die Stärke im Geschäft mit den digitalen Medien. "Der Konzern bleibt auf beeindruckendem Wachstumskurs", sagte Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank.

Im Dow fielen die Boeing -Aktien in den Anfangsminuten noch weiter positiv auf, dann aber war nach den Kursgewinnen der vergangenen vier Tage erst einmal Schluss. Die Aktie rutschte zuletzt mit 0,2 Prozent ins Minus ab. Am Vortag hatte die Aktie angesichts der Luftfahrtmesse in Le Bourget noch kräftig auf einen überraschenden Großauftrag reagiert.

Kursgewinne gab es im US-Stahlsektor, allen voran bei US Steel mit einem Kurssprung um 7 Prozent. Der Stahlkonzern kündigte an, dass er drei Hochöfen vorerst abschalten werde. Von Analysten wurde die Entscheidung begrüßt, ein bisheriger Pessimist gab seine kritische Haltung auf - Gordon Johnson von der Vertical Group stufte die Aktie am Mittwoch von "Sell" auf "Buy" hoch.