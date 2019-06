Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger vorsichtig nach Börsenrally

21.06.2019, 09:25 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Jahreshoch im Dax haben sich die Anleger angesichts des großen Verfalls an den Terminbörsen am Freitag zunächst eine Verschnaufpause gegönnt. Der deutsche Leitindex stand nach den ersten Handelsminuten mit 0,12 Prozent leicht im Minus bei 12 340,08 Punkten. Die verschärften geopolitischen Spannungen sorgten nach der jüngsten Börsenrally wieder für etwas Gegenwind, insgesamt bleibe die Kauflaune auf dem Parkett aber erhalten, sagte Marktexperte Milan Cutkovic von Axitrader.

Laut "New York Times" soll US-Präsident Donald Trump zunächst Luftschläge gegen den Iran freigegeben, diese dann in der Nacht aber abrupt gestoppt haben. Vor einem möglichen Militärschlag gingen Anleger lieber in Deckung, schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research. Noch am Donnerstag hatte die Aussicht auf weiteres Billiggeld der Notenbanken dem Dax bei 12 438 Punkten den bisher höchsten Stand seit September 2018 beschert.

Zum Wochenschluss richten sich die Blicke nun auch auf die Terminbörsen, wo ab dem Mittag der große Quartalsverfall von Futures und Optionen ansteht - der Hexensabbat. Der kann immer mal wieder für Bewegung sorgen. Der MDax , in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, notierte am Freitag im frühen Handel mit zuletzt minus 0,03 Prozent nahezu unverändert bei 25 603,96 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte dagegen ein dünnes Plus.