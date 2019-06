Aktien Europa Schluss: Anleger nach guter Vorwoche weiter vorsichtig

24.06.2019, 18:02 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben sich nach der starken Vorwoche am Montag überwiegend weiter zurückgehalten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,33 Prozent tiefer bei 3455,57 Punkten. Schon am Freitag war ihm nach einer Kursrally aufgrund der Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik der Notenbanken der Schwung ausgegangen.

Der französische Cac 40 sank am Montag um 0,12 Prozent auf 5521,71 Punkte. Dagegen schaffte der britische FTSE 100 ein Plus von 0,12 Prozent auf 7416,69 Punkte.