Aktien New York: Moderate Gewinne vor G20-Gipfel - Boeing bremst Dow

27.06.2019, 17:03 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem G20-Gipfel am Wochenende hält sich die Kaufbereitschaft der Anleger an der Wall Street weiter in Grenzen. Für etwas positive Stimmung sorgte am Donnerstag immerhin ein Pressebericht, wonach sich die USA und China in ihrem Handelsstreit auf einen "vorläufigen Burgfrieden" geeinigt haben.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,08 Prozent tiefer bei 26 516,14 Punkten. Ihn belasteten auch negativ aufgenommene Nachrichten von Boeing. Die anderen Indizes schlugen sich etwas besser: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,35 Prozent auf 2924,00 Punkte und der Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,42 Prozent auf 7658,74 Zähler.

Die zwei weltgrößten Volkswirtschaften wollten ihre Verhandlungen wieder aufnehmen, berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" gemeinsam mit der US-Publikation "Politico". Unter Berufung auf nicht genannte Quellen heißt es, US-Präsident Donald Trump habe zugesagt, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle auf alle Importe aus China zu verschieben. Das sei Bedingung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping für das Treffen am Samstag im japanischen Osaka gewesen.

Die Finanzmärkte erhofften sich eine Lösung aller Probleme, schrieb Sintje Boie von der Hamburg Commercial Bank. Ein wirklicher Durchbruch sei jedoch nicht in Reichweite, zu weit lägen die Positionen auseinander. Der Handelskonflikt werde auch in den kommenden Monaten wesentlicher Risikofaktor bleiben. Für dessen Ende fordert Xi laut "Wall Street Journal" unter anderem die Aufhebung aller Strafzölle und der US-Blockade gegen Geschäfte von US-Unternehmen mit dem chinesischen Telekomriesen Huawei.

Im Dow waren Boeing-Titel mit einem Minus von fast zweieinhalb Prozent abgeschlagenes Schlusslicht. Dem Flugzeughersteller droht eine weitere Verschiebung des Flugverbots für seine Flugzeuge der Baureihe 737 Max. Die US-Luftfahrtbehörde FAA fand nach eigenen Angaben bei den Unglücksjets ein mögliches Risiko, das zunächst entfernt werden müsse.

Dagegen führte Walgreens Boots Alliance mit einem Kursanstieg von knapp vier Prozent die Gewinnerliste im US-Leitindex an. Die Drogerie- und Apothekenkette hatte im vergangenen Geschäftsquartal zwar die schwierigen Marktbedingungen zu spüren bekommen, wie der um fast ein Viertel gesunkene Nettogewinn zeigte. Bereinigt um Sondereffekte fiel dieser aber besser aus als erwartet.

Für die Aktien der Autobauer General Motors (GM) und Ford ging es um über ein beziehungsweise mehr als zweieinhalb Prozent hoch, nachdem die schweizerische Bank Credit Suisse deren Beobachtung mit dem Anlagevotum "Outperform" aufgenommen hatte. Ford profitierten zusätzlich von der Ankündigung eines umfassenden Stellenabbaus in Europa.