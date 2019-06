Aktien Europa Schluss: Kein neuer Schwung vor G20-Gipfel

27.06.2019, 18:04 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem gescheiterten Erholungsversuch vom Vortag sind Europas wichtigste Börsen auch am Donnerstag nicht wieder in Schwung gekommen. Vor dem mit Spannung erwarteten G20-Gipfel in Japan am Wochenende trauten die Anleger dem Frieden nicht - trotz eines Presseberichts, wonach sich die USA und China in ihrem Handelsstreit auf einen "vorläufigen Burgfrieden" geeinigt haben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat nach zwischenzeitlich deutlicheren Kursausschlägen in beide Richtungen auf der Stelle: Er schloss 0,02 Prozent im Minus bei 3442,38 Punkten. Für den französischen Cac 40 ging es letztlich um 0,13 Prozent auf 5493,61 Punkte bergab und der britische FTSE 100 verlor 0,19 Prozent auf 7402,33 Punkte.