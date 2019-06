Aktien Osteuropa Schluss: Durchgängig Gewinne - Budapest sticht positiv heraus

27.06.2019, 18:55 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Börsen haben am Donnerstag durch die Bank zugelegt. Sie trotzten damit der eher mäßigen Entwicklung an Europas Leitbörsen. Die Kursgewinne fielen allerdings unterschiedlich hoch aus - vor allem in Ungarn hatten die Anleger Grund zur Freude.

Der Moskauer RTS-Index gewann 0,10 Prozent auf 1388,07 Punkte.

In Warschau stieg der Wig-30-Index um 0,69 Prozent auf 2685,52 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,74 Prozent auf 60 293,37 Zähler.

Unter den Einzelwerten zeigten sich am Berichtstag die Aktien des Bergbaukonzerns Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) äußerst stark: Sie sprangen um 7,20 Prozent nach oben. Für die Titel des Branchenkollegen KGHM ging es um 1,17 Prozent nach oben. Zu KGHM war zuletzt bekannt geworden, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung habe Anleihen im Wert von 400 Millionen polnischen Zloty übernommen.

Die Aktien des Energiekonzerns PGNiG gewannen 0,19 Prozent. Die Ratingagentur Moody's hatte zuvor ihr Kreditrating für den polnischen Konzern von "Baa3" auf "Baa2" erhöht. Darüber hinaus will das Unternehmen 1,04 Milliarden Zloty an Dividenden ausschütten.

Im Finanzsektor gewannen Bank Pekao 0,63 Prozent. Das Geldhaus hatte zuvor angekündigt, 1,73 Milliarden Zloty an seine Aktionäre auszuschütten.

An der Prager Börse rückte der tschechische Leitindex PX um 0,31 Prozent auf 1037,94 Punkte vor. Das Handelsvolumen lag bei 0,39 (Vortag: 0,36) Milliarden tschechischen Kronen.

Die Prager Notierung der Erste Group erholte sich weiter von ihren herben Verlusten vom Dienstag: Sie gewann 1,27 Prozent. Fester gingen nur die Aktien der Komercni Banka mit plus 1,47 Prozent aus dem Handel.

Zudem traten die Anteilsscheine von CEZ in den Vordergrund. Ihr Kurs gab um 0,09 Prozent nach. Bekannt wurde, dass der Versorger eine Dividende von 24 tschechischen Kronen je Anteilsschein ausschütten werde.

Die größten Abschläge verzeichneten die Wertpapiere von O2: Sie gaben um 1,83 Prozent nach. Ebenfalls schwach waren Avast, die 1,16 Prozent abgaben.

Die Budapester Börse schloss mit klaren Gewinnen. Der ungarische Leitindex Bux stieg um 0,94 Prozent auf 40 440,51 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,4 (zuletzt: 11,1) Milliarden ungarische Forint. Unterdessen gab es Daten zum ungarischen Arbeitsmarkt. So fiel die Arbeitslosenquote im Mai verglichen mit dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent.

Mit Blick auf die Schwergewichte zeichnete sich ein positiver Trend ab. Die Anteilsscheine des Mineralölkonzerns Mol stiegen um 2,34 Prozent. Die Aktien des Pharmakonzern Gedeon Richter gewannen 1,35 Prozent. MTelekom schlossen 0,36 Prozent im Plus. Die Titel der OTP Bank gingen indes unverändert aus dem Handel.