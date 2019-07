Aktien Europa Schluss: Trump und Xi Jinping sorgen für gute Laune an den Börsen

01.07.2019, 18:10 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit haben Europas Börsen einen freundlichen Wochenstart beschert. Der EuroStoxx 50 war am Montag zwischenzeitlich erstmals seit Anfang Mai über die Marke von 3500 Punkte gesprungen. Am Ende stand der europäische Leitindex 0,69 Prozent höher bei 3497,59 Punkten. Vor allem Halbleiter- und Technologiewerte profitierten vom Ausgang des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Wochenende.

Das an den Börsen vielbeachtete Gespräch der beiden Staatsoberhäupter im Rahmen des G-20-Gipfels hatte einen "Waffenstillstand" im Handelsstreit und die Entscheidung für neue Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts gebracht. Überraschend hob Trump dabei den Bann gegen Chinas Telekomriesen Huawei vorerst auf. Außerdem sicherte der US-Präsident zu, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle gegen China vorläufig auszusetzen, was eine Vorbedingung Pekings gewesen sein soll.

Auch die Anleger an den Börsen Paris und London reagierten erleichtert. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,52 Prozent auf 5567,91 Punkte nach oben. Der britische Leitindex FTSE 100 stieg um 0,97 Prozent auf 7497,50 Punkte.