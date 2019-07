Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tritt nach Kurssprung auf der Stelle

02.07.2019, 09:17 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue US-Drohgebärden gegen die Europäische Union im Zollkonflikt haben am Dienstag die Laune am deutschen Aktienmarkt ein wenig gedämpft. Kurz nach Handelsbeginn fiel der Dax um 0,01 Prozent auf 12 520,22 Punkte. Nach dem "Waffenstillstand" im Handelskrieg zwischen den USA und China war der Index tags zuvor im frühen Handel noch bis auf 12 619 Punkte gesprungen. Allerdings hatte es dann schnell an Anschlusskäufen gefehlt und die Gewinne waren geschmolzen.

Für den MDax als Index der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,04 Prozent auf 25 763,84 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte leicht um 0,09 Prozent zu.

Im Zollstreit herrscht zwischen den USA und China zwar vorerst Waffenruhe. Die Anleger wissen trotzdem, dass sie das Thema so schnell nicht loslässt: Kurz nach dem G20-Gipfel erhöhen die USA schon wieder den Druck auf die Europäische Union (EU). Die Regierung von Präsident Donald Trump droht wegen verbotener Flugzeugsubventionen mit neuen Sonderzöllen auf EU-Waren im Wert von vier Milliarden US-Dollar.

Für Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader dürfte das aber vorerst nur eine Drohung bleiben: "Es ist zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich, dass Präsident Trump eine neue Front im Handelskrieg eröffnen wird", schrieb er. "Vor allem jetzt, wo er sich im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr nach einem Triumph sehnt."