DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - ADP-Daten am Nachmittag

03.07.2019, 07:24 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssprung gleich zu Wochenbeginn scheint dem Dax auch am Mittwoch weiter Schwung zu fehlen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 12 526 Punkte. Am Montag war er nach dem "Waffenstillstand" im Handelskrieg zwischen den USA und China zeitweise bis auf 12 619 Punkte gesprungen und hatte damit den höchsten Stand seit August 2018 erreicht.

Nach dem Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel fehlt dem Markt etwas das nächste Etappenziel, erklärte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Nach der ersten Freude über den Gesprächsausgang müssen nun wieder die schwierigen Verhandlungen verfolgt werden.

Von der Wall Street gibt es auch noch keine neuen Impulse. Hier bleibt der Dow Jones Industrial wie die Nasdaq-Indizes in Lauerstellung auf ein neues Rekordhoch, um damit dem vorgepreschten S&P 500 nachzuziehen. Am frühen Nachmittag stehen hier die ADP-Daten als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag im Fokus.