Aktien Frankfurt Ausblick: Dax hält sich im grünen Bereich

03.07.2019, 08:27 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Kurse am Mittwoch knapp in der Gewinnzone halten. Der X-Dax signalisierte für den Dax rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein leichtes Plus von 0,12 Prozent auf 12 542 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich ein Zuwachs von 0,2 Prozent.

Getrieben vom Ausgang des G20-Gipfels im japanischen Osaka war der deutsche Leitindex noch am Montag auf den höchsten Stand seit August vergangenen Jahres geklettert. Zwischenzeitlich hatte er sogar die Marke von 12 600 Zählern hinter sich gelassen. "Das lang erwartete Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping hat den Aktienmärkten zum Wochenauftakt noch Schwung verliehen", erklärte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Nun fehle dem Markt aber etwas das nächste Etappenziel. Den Börsianern werde denn auch zunehmend bewusst, dass bei den Handelsgesprächen derzeit im Grunde noch alles offen ist.

Der US-Präsident und sein chinesischer Amtskollege hatten sich am Wochenende auf einen vorläufigen Waffenstillstand im Zollstreit geeinigt. Kurz danach richtete Trump seine Aufmerksamkeit jedoch wieder gen Europa und sprach neue Zolldrohungen für EU-Waren aus, als Vergeltung für verbotene Flugzeugsubventionen. Daneben sind auch andere politische Konflikte wie der US-iranische Streit um das Atomabkommen oder die Ausschreitungen in Hongkong noch nicht aus der Welt.

Mit Blick auf die Konjunkturdaten richten sich die Blicke am frühen Nachmittag auf Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die ADP-Daten gelten als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Auf Unternehmerseite gibt sich zudem BMW auf seinem Kapitalmarkttag in China die Ehre. Von der zweitägigen Veranstaltung dürften Investoren und Analysten womöglich die eine oder andere interessante Information zum Geschäftsverlauf des Autobauers mit nach Hause nehmen.

Zudem könnte eine positive Analystenstudie zum Konsumgüterkonzern Henkel für weitere Bewegung bei der Aktie sorgen. Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs verweisen auf eine zuletzt unterdurchschnittliche Kursentwicklung und raten nun zum Kauf. Die Aktien hatten bereits am Dienstag im Laufe des Kapitalmarkttags der wichtigen Klebstoffsparte um rund 3,8 Prozent zugelegt.

An den US-Börsen findet am Mittwoch ein verkürzter Handel statt. Die Aktienmärkte haben bis 19 Uhr.