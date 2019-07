Aktien Europa: Verschnaufpause vor der Berichtssaison

08.07.2019, 12:10 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben sich zum Wochenstart zunächst nicht aus der Reserve locken lassen. Nach schwachen Vorgaben von den asiatischen Handelsplätzen hielt sich der EuroStoxx 50 am Montag bis zum Mittag mit moderaten Verlusten unter seinem Freitags-Schluss. Zuletzt stand der europäische Leitindex 0,15 Prozent tiefer bei 3522,55 Zählern.

Die Börsen in Paris und London zeigten sich ähnlich bewegungsarm: Der französische Cac 40 verlor 0,19 Prozent auf 5582,96 Zähler, und für den britischen Leitindex FTSE 100 ging es um 0,17 Prozent auf 7540,02 Punkte nach unten.

Die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit und der Glaube an eine lockere Geldpolitik in Europa und den USA hatten in den vergangenen Wochen die laufende Aktienrally an den Börsen genährt. Doch vor dem Wochenende hatte der gut ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht die Hoffnung der Anleger auf eine baldige Zinssenkung durch die Notenbank Fed wieder gedämpft. Zudem halten die anhaltenden geopolitischen Auseinandersetzungen - etwa mit dem Iran - weiterhin ein Risiko für die Märkte bereit.

Nach einem Plus von in der Spitze rund 8 Prozent seit Anfang Juni im europäischen Leitindex könnten nun vor der anstehenden Berichtssaison viele Marktteilnehmer in Wartestellung gehen, vermuten Beobachter. So verdeutlichte denn auch die Gewinnwarnung von Fuchs Petrolub, "dass hoch gesteckte Erwartungen an das erste Halbjahr 2019 auch bei anderen Unternehmen zeitnah kassiert werden könnten", schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets.

Zum gesenkten Ausblick des deutschen Schmierstoffherstellers gesellte sich am Montag noch eine Verkaufsempfehlung für Akzo Nobel durch die Citigroup - die Akzo-Papiere rutschten um 1,37 Prozent ab - wodurch in der Folge auch der Chemiesektor in Europa unter Druck stand: Der entsprechende Branchenindex verlor gut ein halbes Prozent. Noch etwas schlechter schlugen sich Versorger und Pharmafirmen. Dagegen waren Rohstoffwerte mit knapp einem Prozent Kursplus gefragt.

Während der geplante Radikalumbau bei der Deutschen Bank für Auf und Ab bei der Aktie sorgte und die Aktie zur Stunde in ein Minus von 0,22 Prozent trieb, konnte im EuroStoxx mit der Societe Generale eine Bank punkten: Das Papier eroberte mit einem Plus von knapp 0,80 Prozent die Index-Spitze. Dagegen kehrten die Anleger den Aktien des Triebwerksbauers Safran nach einer gestrichenen Kaufempfehlung durch die US-Bank Goldman Sachs den Rücken - die Papiere gaben am Index-Ende knapp zwei Prozent nach.

Ebenfalls hoch oben auf den Verkaufszetteln standen in Paris die Aktien des französischen Caterers Sodexo - diese rutschten um rund vier Prozent ab. Hier überwog, dass der Konzern nach einem Umsatzplus in den ersten neun Monaten nun auf einige große Lieferkontrakte mit Kunden verzichten muss und deshalb für das Schlussquartal ein gedrosseltes Wachstumstempo erwartet. RBC-Analyst Andrew Brooke sorgt sich deshalb auch bereits um das Wachstumspotenzial im kommenden Jahr.

Air France-KLM machte es den Anlegern dagegen mit einem Passagierwachstum im Juni recht - die Aktie stieg zuletzt um knapp 0,70 Prozent.