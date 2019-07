DAX-FLASH: Rückschlag weitet sich aus - BASF senkt Gewinnprognose

09.07.2019, 07:24 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rückschlag im Dax geht in den dritten Tag: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,55 Prozent tiefer auf 12 475 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax mit 12 656 Punkten noch einen Höchststand seit August vergangenen Jahres erreicht. Anschließend ging es nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag abwärts, denn er dämpfte die Zinssenkungsfantasien deutlich.

Entsprechend genau werden die Anleger die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Nachmittag auf mögliche geldpolitische Hinweise anklopfen, sagte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Im Dax sorgt derweil BASF mit einer Gewinnwarnung für Mollstimmung.