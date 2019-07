Aktien New York Schluss: Zinsfantasie treibt Dow & Co auf Rekordstände

10.07.2019, 22:13 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Das tagelange Warten auf den Auftritt des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor Abgeordneten des Repräsentantenhauses hat sich gelohnt: Nach den Aussagen des obersten Währungshüters zu Wirtschaft und Inflation erklommen die US-Börsen am Mittwoch bereits im frühen Handel Höchststände. Anschließend gaben sie einen Teil dieser Gewinne wieder ab.

Powell ließ die Tür für eine baldige Leitzinssenkung weit offen. "Die Unsicherheit um Handelskonflikte und Sorgen um die Weltwirtschaft lasteten zuletzt auf dem Ausblick für die US-Wirtschaft", sagte er laut einem vorab veröffentlichten Redemanuskript. "Der Inflationsdruck bleibt verhalten."

Das befeuerte die Erwartung, dass die Notenbank die geldpolitischen Zügel wieder lockert. Niedrige Zinsen entlasten Unternehmen bei kreditfinanzierten Ausgaben. Auch schieben viele US-Unternehmen hohe Schulden vor sich her, deren Finanzierung bei niedrigen Zinsen günstiger ist. Zudem gewinnen Aktien im Vergleich zu Anleihen an Attraktivität.

In der Folge erreichten der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 vorübergehend Rekordmarken. Der Dow rückte am Ende noch um 0,29 Prozent auf 26 860,20 Punkte vor. Der S&P 500 stieg um 0,45 Prozent auf 2993,07 Zähler und ließ vorübergehend erstmals die 3000er Marke hinter sich. Der Nasdaq 100 legte um 0,98 Prozent auf 7903,40 Punkte zu. Hier rückt nun die 8000er Marke immer mehr ins Visier.