DAX-FLASH: Erholung - Fed-Chef erfüllt Erwartungen, Rekorde an Wall Street

11.07.2019, 07:16 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Donnerstag von seinem jüngsten Rückschlag erholen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,39 Prozent höher auf 12 422 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax mit 12 656 Punkten noch einen Höchststand seit August vergangenen Jahres erreicht. Anschließend war er bis an die 21-Tage-Linie bei 12 356 Punkten zurückgefallen.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte tags zuvor vor Vertretern des Repräsentantenhauses die Tür für eine baldige Leitzinssenkung weiter offen gelassen, indem er die Unsicherheit um Handelskonflikte und Sorgen um die Weltwirtschaft betonte. Durch den starken US-Arbeitsmarktbericht hatten die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik am Freitag zuletzt einen Dämpfer erhalten.

Umso deutlicher fiel zunächst die Freude aus: An der Wall Street schafften es die großen Indizes auf Rekordhochs, die allerdings nicht lange gehalten werden konnten. Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 schlossen nahe ihrer Tagestiefs. Die Gewinne reichten aber für einen positiven Trend in Asien, der nach Europa herüberschwappen dürfte.