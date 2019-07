Aktien New York Ausblick: Wenig verändert nach jüngster Rekordjagd

17.07.2019, 14:55 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street gerät die Rekordrally langsam ins Stocken. Nachdem der Dow Jones Industrial bereits am Dienstag nur mit Mühe einen neuen Höchststand erreicht hatte, taxierte der Broker IG den US-Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Mittwoch kaum verändert bei 27 338 Punkten.

Laut dem Marktanalysten Craig Erlam vom Handelshaus Oanda sind die Erwartungen der Anleger an die gerade angelaufene Berichtssaison der Unternehmen immer noch recht niedrig. Die Gewinne dürften wohl insgesamt zurückgehen. Dem Experten zufolge könnte dies aber die Notenbank veranlassen, die Geldpolitik etwas stärker zu lockern, was wiederum den Börsen Rückenwind verleihen würde. Im Handelsverlauf wird der Konjunkturbericht der Fed eventuell weiteren Aufschluss darüber liefern, wie stark die Leitzinsen in Zukunft sinken dürften.

Für einen leichten Dämpfer sorgten bereits aktuelle Konjunkturdaten. So hatte sich der US-Häusermarkt im Juni schlechter als erwartet entwickelt.

Auf Unternehmensebene präsentierte mit der Bank of America ein weiteres Finanzhaus frische Quartalszahlen. Die Bank profitiert dank der boomenden US-Wirtschaft weiter von starkem Kreditwachstum. Die Einnahmen blieben aber insgesamt gleichwohl leicht unter den Erwartungen der Finanzanalysten, so dass die Aktien im vorbörslichen US-Handel etwas nachgaben.

Knapp 0,6 Prozent höher hingegen notierten die Papiere von United Continental. Dank einer kräftigen Nachfrage im Heimatland konnte die Fluggesellschaft höhere Kosten durch den erzwungenen Ausfall von Boeing-737-Max-Maschinen mehr als kompensieren. Der Gewinn zog zudem stärker an als erwartet.

Auch der Pharmakonzern Abbott Laboratories überraschte beim Ertrag positiv, zudem blickt das Unternehmen nun zuversichtlicher in die Zukunft. Die Papiere stiegen vorbörslich um mehr als 1 Prozent.