DAX-FLASH: Einigung auf US-Haushaltspaket nimmt Anleger eine Sorge

23.07.2019, 07:24 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem soliden Start in die Woche dürfte es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts gehen. Trotz mehrerer Gewinnwarnungen deutscher Unternehmen am Vorabend taxierte der Broker IG den Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 12 366 Punkte. Denn die US-Regierung und führende Vertreter aus dem US-Kongress haben sich auf ein Haushaltspaket geeinigt - und damit größere Turbulenzen bis hin zu einem Regierungsstillstand abgewendet.

"Mit dem US-Haushaltsdeal wird den Anlegern eine Sorge genommen", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar. Eine erneute Schließung der Regierung und die Zwangsbeurlaubung von Beamten "hätten üble Spuren in der ohnehin wackeliger werdenden Konjunktur hinterlassen können". Nun richteten sich die Blicke aber schon wieder auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag.

Am Montagabend hatten mit Continental , dem Autozulieferer Dürr und dem Stahlhändler Klöckner & Co gleich drei Industrieunternehmen die Gewinnziele zurückgeschraubt. Anleger müssen das nun erst einmal verarbeiten. Zuvor hatte auch der Staplerhersteller Jungheinrich die Ziele für 2019 gesenkt. Hier rechnen Beobachter mit teils stark fallenden Kursen.