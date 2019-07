Aktien New York: Coca-Cola treibt Dow Richtung Rekord

23.07.2019, 16:08 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Einige gute Unternehmensberichte und die Einigung auf ein neues US-Haushaltspaket haben der Wall Street am Dienstag einen freundlichen Handelsstart beschert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 27 244,99 Punkte und nahm so wieder Anlauf auf seine bisherige Rekordmarke aus der Vorwoche. Gut 150 Punkte fehlen ihm derzeit noch zu den 27 398 Punkten.

Mit ihren Zahlen sorgten die Berichtsunternehmen am Dienstag eher positiv für Gesprächsstoff - allen voran Coca-Cola an der Dow-Spitze mit einem erlangten Rekordhoch. Gut an kam bei Anlegern auch, dass sich die US-Regierung und Kongressvertreter auf ein Haushaltspaket und eine Schuldenobergrenze einigten. Größere Turbulenzen bis hin zu einem Regierungsstillstand wurden damit abgewendet.

Vor diesem Hintergrund zeigte sich auch andere Indizes von ihrer freundlichen Seite, ohne aber neue Rekorde schreiben zu können. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,22 Prozent auf 2991,68 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag seine Indexkollegen noch abgehängt hatte, stieg nun geringfügig leichter um 0,19 Prozent auf 7920,18 Zähler.