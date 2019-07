Aktien New York: Coca-Cola treibt Dow in Richtung Rekord

23.07.2019, 16:46 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Einige gute Unternehmensberichte und die Einigung auf ein neues US-Haushaltspaket haben der Wall Street am Dienstag einen freundlichen Handelsstart beschert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg nach einer Handelsstunde um 0,28 Prozent auf 27 247,36 Punkte. Er nahm so wieder Anlauf auf seine bisherige Rekordmarke aus der Vorwoche. Gut 150 Punkte fehlen ihm derzeit noch zu den 27 398 Zählern.

Auch andere Indizes zeigten sich im frühen Dienstagshandel von ihrer freundlichen Seite, ohne aber neue Rekorde schreiben zu können. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,21 Prozent auf 2991,36 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag seine Indexkollegen noch abgehängt hatte, stieg nun aber nur noch leicht um 0,09 Prozent auf 7912,56 Zähler.

Ein abgewendeter Regierungsstillstand kam gut an bei den Anlegern, die derzeit gespannt auf die in Kürze anstehenden Zinsentscheide in Europa und den USA warten. Die US-Regierung und Kongressvertreter hatten sich auf ein Haushaltspaket und eine Schuldenobergrenze geeinigt und so erneute Turbulenzen abgewendet. Die bevorstehende Ernennung von Boris Johnson zum neuen britischen Premierminister spielte derweil an der Wall Street keine große Rolle.

Mit ihren Zahlen sorgten die Berichtsunternehmen am Dienstag im positiven Sinne für Gesprächsstoff - allen voran Coca-Cola. Übertroffene Erwartungen im zweiten Quartal und eine erhöhte Umsatzprognose ließ die Anteile des Brausekonzerns an der Dow-Spitze um mehr als 5 Prozent auf ein Rekordhoch von 53,85 Dollar anziehen.

Gut an kam im Dow auch ein robustes Quartal von United Technologies, die Aktie stieg um 1,6 Prozent. Eine vom Industriekonzern weiter nach oben geschraubte Ergebnisprognose für das Gesamtjahr sorgte hier für Euphorie. Mit Travelers gab es im Dow mit minus 2,3 Prozent auch einen negativen Ausreißer. Der Gewinnanstieg des US-Versicherers im zweiten Quartal verfehlte die Erwartungen.

Mit dem Anstieg um mehr als 5 Prozent bei Coca-Cola Schritt halten konnte

am breiten Markt die Biogen-Aktie. Dafür verantwortlich gemacht wurde ein überraschend gutes zweites Quartal und ein angehobenes Umsatzziel. Harley Davidson drehten nach schwachem Start mit 2 Prozent ins Plus, obwohl der Motorradbauer seine Absatzprognose senkte. Als ermutigend wurde am Markt jedoch die weiter robuste Gewinnentwicklung gewertet.

Ganz ohne Zahlen sorgte der vor einigen Monaten spektakulär an die Börse gegangene Fleischersatzhersteller Beyond Meat mit einem erlangten Rekordniveau für Aufsehen. Erstmals in der noch jungen Börsengeschichte setzten sich die Papiere mit einem neuen Hoch über 208 Dollar deutlicher von der 200-Dollar-Marke ab.