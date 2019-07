23.07.2019, 17:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Haushaltseinigung in den USA sowie die Aussicht auf noch mehr Billiggeld haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag angetrieben. Der Leitindex Dax beendete den Tag mit einem Plus von 1,64 Prozent bei 12 490,74 Punkten. Der Index für mittelgroße Werte MDax stieg um 1,16 Prozent auf 26 154,58 Punkte. Unterstützung gab es nicht zuletzt auch von der aktuellen Schwäche des Euro , was Exporte in Länder außerhalb der Währungsunion ankurbeln kann.