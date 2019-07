dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

24.07.2019, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der Dax dürfte nach Kursgewinnen an der Wall Street und in Asien am Mittwoch zunächst an seinen starken Wochenbeginn anknüpfen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 12 529 Punkte. In den ersten beiden Tagen der Woche gewann er fast 2 Prozent und konnte das technische Bild verbessern. Die Anleger freuten sich über die Haushaltseinigung in den USA und setzen zudem auf mehr Billiggeld von den Notenbanken. Nun scheint sich auch in den Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China wieder etwas zu tun.

USA: - GUTE STIMMUNG - Gute Unternehmensberichte und neue Hoffnung im US-Handelsstreit mit China haben der Wall Street am Dienstag weiteren Rückenwind beschert. Der Dow Jones Industrial rückte am Ende um 0,65 Prozent auf 27 349,19 Punkte vor. Er begab sich so wieder auf Tuchfühlung zu seinem bisherigen Rekordstand aus der Vorwoche. In der Spitze fehlten ihm zu den 27 398 Punkten nur rund 30 Zähler.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Hoffnung auf Billiggeld der Notenbanken haben den Börsen in Asien am Mittwoch Auftrieb gegeben. In Japan ging es für den Nikkei 225 um 0,40 Prozent nach oben. In Hongkong stieg der Hang Seng um 0,66 Prozent, während der CSI 300 an Chinas Festlandbörsen zuletzt um 0,88 Prozent zulegte. US-Diplomaten sollen laut informierten Personen am Montag für Verhandlungen nach China reisen.

^

DAX 12.490,74 1,64%

XDAX 12.545,97 1,98%

EuroSTOXX 50 3.532,87 1,23%

Stoxx50 3.224,47 1,04%

DJIA 27.349,19 0,65%

S&P 500 3.005,47 0,68%

NASDAQ 100 7.954,56 0,63%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 173,83 0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1145 -0,06%

USD/Yen 108,16 -0,07%

Euro/Yen 120,54 -0,13%°

ROHÖL:

^

Brent 63,99 +0,16 USD

WTI 56,97 +0,20 USD°