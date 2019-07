Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach jüngster Rally kaum bewegt

24.07.2019, 09:16 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gute Stimmung an den internationalen Aktienmärkten hat den Dax am Mittwoch knapp im Plus gehalten. Der deutsche Leitindex rückte im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 12 498,36 Punkte vor.

Der Index für mittelgroße Werte MDax legte um 0,27 Prozent auf 26 224,58 Punkte zu und bewegte sich damit wieder auf dem Niveau von Oktober 2018. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen kam kaum vom Fleck.

Die Anleger freuten sich zuletzt über die Haushaltseinigung in den USA und setzen zudem weiter auf mehr Billiggeld von den Notenbanken. Allerdings hatten die Anleger besonders am Dienstag schon viele Vorschussloorberen verteilt, so dass der Schwung zur Wochenmitte nachließ.