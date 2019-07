Aktien Osteuropa Schluss: Warschau unter Druck - Prag und Budapest wenig bewegt

25.07.2019, 19:03 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Der Handel an den wichtigsten osteuropäischen Börsen ist am Donnerstag erneut mit unterschiedlichen Vorzeichen zu Ende gegangen. Am meisten Bewegung gab es mit Verlusten in Warschau. In Budapest stand ein leichtes Plus und in Prag ein leichtes Minus zu Buche. Moskau zeigte sich mit einem Anstieg des RTSI um gut ein halbes Prozent auf 1346,91 Punkte freundlich.

Der polnische Wig-30 fiel um 1,10 Prozent auf 2640,81 Punkte während der breiter gefasste Wig um 0,87 Prozent auf 60 249,72 Punkte nachgab. Unter den wenigen Kursgewinnern waren nach Zahlen die Aktien von Orange Polska mit einem Plus von 0,8 Prozent. Dagegen gehörten die Titel des Öl- und Gaskonzerns PGNiG mit einem Minus von 2,7 Prozent zu den größten Verlierern. Umgekehrt stiegen die Aktien des Bergbauunternehmens JSW als stärkster Wert im Wig-30 um 2,65 Prozent.

Der Prager Leitindex PX dagegen fiel nur leicht um 0,13 Prozent auf 1074,02 Punkte, er war erst spät in die Verlustzone gerutscht. Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien des Medienkonzerns CETV mit einem Plus von 4 Prozent an die Spitze. Im Finanzbereich gab es Gewinne von bis zu 0,7 Prozent bei Erste Group und VIG, während die Papiere der Komercni Banka und der Moneta Money Bank moderat schwächer schlossen. Deutlichere Verluste gab es mit 0,9 beziehungsweise 2 Prozent für die Aktien des Stromkonzerns CEZ und des Softwareunternehmens Avast.

In Budapest stieg der Leitindex Bux am Ende knapp um 0,12 Prozent auf 41 353,62 Punkte, er machte damit auch den dritten Handelstag in Folge keine klaren Sprünge. Bei den Einzelwerten stachen die Aktien von Gedeon Richter mit einem Kursplus von 2,9 Prozent hervor. Das Pharmaunternehmen hat ein Lizenzabkommen mit dem britischen Konkurrenten Hikma erreicht. Andere Schwergewichte notierten jedoch tiefer. Die Titel von Magyar Telekom, der OTP Bank und des Ölkonzerns MOL fielen zwischen 0,4 und 0,6 Prozent.