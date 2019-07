INDEX-FLASH: Dow rafft sich etwas auf - S&P und Nasdaq mit Rekorden

26.07.2019, 21:29 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Freitag im späteren Handel moderat im Plus etabliert. Mit einem Anstieg um zuletzt 0,20 Prozent auf 27 194,69 Punkte steuerte er sein in den Anfangsminuten erreichtes Tageshoch an und schaffte es im Wochenverlauf moderat in die Gewinnzone, nachdem am Freitag besser als erwartete Wachstumsdaten aus der US-Wirtschaft gekommen waren.

Der Leitindex blieb damit aber im Hintertreffen zu den übrigen Indexkollegen, die ihn am Freitag wie schon in jüngster Vergangenheit in den Schatten stellten. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 setzten ihren jüngsten Rekordlauf fort, den der Dow in den vergangenen Tagen nicht mitgegangen war. Der marktbreite S&P 500 schraubte seine Bestmarke zuletzt auf 3027,08 Punkte nach oben und der technlogielastige Nasdaq-Index erreichte 8024,95 Zähler. Dies bedeutete Anstiege um 0,78 und 1,20 Prozent.