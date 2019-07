Aktien Osteuropa Schluss: Gemeinsame Richtung fehlt

29.07.2019, 19:45 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. International steht bereits die Sitzung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte im Fokus, auf der die erste Leitzinssenkung seit mehr als zehn Jahren erwartet wird.

Der Moskauer RTS-Index schloss 0,39 Prozent höher bei 1353,61 Punkten. Dagegen ging es in Warschau deutlich bergab: Der Wig 30 fiel um 0,81 Prozent auf 2 612,02 Punkte und der breiter gefasste Wig-Index gab um 0,78 Prozent auf 59 678,70 Punkte nach. Damit knüpfte der polnische Markt an seinen schwachen Wochenausklang an.

Eine Warschauer Branchenbetrachtung zeigte vor allem Banken- und Energiewerte auf den Verkaufslisten der Anleger weit oben. Die Titel der Alior Bank rasselten um 4,7 Prozent nach unten. Die Aktionäre von Tauron Polska Energy mussten ein Minus von 2,6 Prozent verkraften, und die Aktien des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen verbilligten sich um 2,2 Prozent. PGE-Titel fielen um 1,9 Prozent und Bank Zachodni kamen um 1,2 Prozent zurück.

Die Prager Börse ging kaum verändert aus dem Handel: Der tschechische Leitindex PX legte um 0,01 Prozent auf 1070,64 Punkte zu. Das Handelsvolumen lag bei 0,17 (Freitag: 0,25) Milliarden tschechischen Kronen.

Unter den Schwergewichten in Prag mussten Erste Group ein kleines Minus von 0,14 Prozent hinnehmen. Die Branchenkollegen Moneta Money Bank (plus 0,57 Prozent) und Komercni Banka (plus 0,50 Prozent) wiesen hingegen Kurszuwächse auf. Im Energiebereich verbuchten CEZ ein Minus von 0,29 Prozent.

Die Budapester Börse schloss leicht im Plus: Der ungarische Leitindex Bux legte um 0,10 Prozent auf 41.006,44 Punkte zu. Das Handelsvolumen belief sich auf 6,8 (zuletzt: 8,3) Milliarden ungarische Forint. In der Vorwoche hatte der Bux 1,8 Prozent verloren.

Unter den Schwergewichten in Budapest zeigten MTelekom mit plus 1,15 Prozent die auffälligste Kursbewegung. Kaum verändert gingen Mol und OTP Bank mit plus 0,07 Prozent beziehungsweise plus 0,08 Prozent aus dem Tag. Die Pharmaaktie Gedeon Richter verbuchte einen Kursanstieg von 0,49 Prozent.