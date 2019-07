Aktien Osteuropa Schluss: Durchgehend Verluste in schwachem Umfeld

30.07.2019, 19:20 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag dem negativen Trend an Europas Leitbörsen sowie an der Wall Street gefolgt. Weiterhin im Auge behalten Anleger die am morgigen Mittwoch anstehende US-Notenbanksitzung. Die erste Zinssenkung der Federal Reserve seit mehr als zehn Jahren gilt als sehr wahrscheinlich.

Die Warschauer Börse schloss nach den klaren Abschlägen vom Vortag erneut mit Verlusten: Der Wig-30 -Index fiel um 0,72 Prozent auf 2593,26 Punkte, und der breiter gefasste Wig verlor 0,42 Prozent auf 59 430,05 Punkte.

Frische Umsatzprognosen zum Halbjahr lieferte der Gaskonzern PGNiG, dessen Aktien um 3,15 Prozent fester schlossen. Um annähernd zwei Milliarden polnische Zloty und damit rund acht Prozent werde der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 zum Vorjahreszeitraum steigen, schätzte der Konzern.

Auch die der PKO Bank Polski gehörenden Tochter PKO Leasing legte Umsatzzahlen zum ersten Halbjahr 2019 vor. Die Erlöse seien um 14 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen mit. PKO Bank Polski gaben dennoch um 0,99 Prozent nach.

In Prag sank der tschechische Leitindex PX um 0,79 Prozent auf 1062,22 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,37 (Vortag: 0,17) Milliarden tschechischen Kronen.

Die größten Verluste erlitt die Prager Notierung der Erste Group: Die Titel gaben um 2,6 Prozent nach. Schwach zeigten sich zudem CEZ, O2 und Vienna Insurance Group mit Abschlägen zwischen 0,4 und ein Prozent. Am oberen Ende der Kursliste stiegen unter den wenigen Gewinnern im PX die Titel von PFNonwovens um 1,1 Prozent. Stock verteuerten sich um 0,5 Prozent.

An der Budapester Börse drehte der ungarische Leitindex Bux kurz vor Handelsschluss in die Verlustzone gedreht und schloss 0,40 Prozent tiefer bei 41 843,78 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,2 (zuletzt: 6,8) Milliarden ungarische Forint.

Konjunkturnachrichten gab es kaum. Lediglich Zahlen zum Lohnzuwachs wurden veröffentlicht, die für den Mai auf Jahresbasis einen 11,2-prozentigen Anstieg belegten.

Die Schwergewichte des Budapester Leitbarometers zeigten sich dennoch überwiegend schwächer. Nachdem am Vortag die Aktien der MTelekom 1,15 Prozent gewonnen hatten, verloren sie nun 0,68 Prozent. Die Titel des Mineralölkonzerns Mol gaben um 0,66 Prozent nach. OTP-Bank verloren 0,32 Prozent.

In der zweiten Börsenreihe sprangen die Titel von Est Media um 4,13 Prozent hoch. Die Holdinggesellschaft hatte mitgeteilt, die IT-Firma Delta Systems um 28,6 Milliarden Forint zu kaufen.

Beim Moskauer RTS-Index fiel das Minus nur knapp aus: Er schloss 0,05 Prozent tiefer bei 1352,89 Punkten.