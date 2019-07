DAX-FLASH: Nach hohen Verlusten blicken Börsianer auf die Fed

31.07.2019, 07:09 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den scharfen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch eine Stabilisierung auf niedrigerem Niveau folgen. Der Broker IG taxiert den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,30 Prozent höher auf 12 183 Punkte. Der Leitindex war am Vortag nach enttäuschenden Quartalszahlen mehrerer Unternehmen und nach schwachen Konjunkturdaten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni abgesackt.

Die Blicke der Investoren richten sich nun auf die Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend. Eine erste Zinssenkung seit zehn Jahren gilt unter Beobachtern als sehr wahrscheinlich. Nicht zuletzt die Aussicht auf eine wieder gelockerte Geldpolitik hatte die US-Börsen seit Anfang Juni befeuert und Dow & Co auf neue Rekordmarken getrieben. Zuletzt hielt sich der Dow stabil über 27 000 Zählern.

Es gibt durchaus skeptische Stimmen am Markt: Die heftigen Kursverluste am Vortag zeigten eindrucksvoll, "dass ein von Hoffnungen getriebener Aktienmarkt am Ende bei allen geldpolitischen Versprechen immer noch auf die nackten Daten zu Umsätzen und Gewinnen der Unternehmen reagiert", argumentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Und die hätten in den vergangenen Wochen "in Serie ein enttäuschendes Bild abgegeben".