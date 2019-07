Aktien Wien Schluss: Fester - Erste Group nach Zahlen schwach, OMV stark

31.07.2019, 17:59 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der ATX stieg um 9,07 Punkte oder 0,30 Prozent auf 2.984,94 Einheiten. Der heimische Aktienmarkt konnte damit den jüngsten Abwärtsschub stoppen. Zuvor hatte der ATX drei klare Verlusttage in Folge absolviert. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte mehrheitlich Zuwächse zu sehen. International steht vor alle die am Abend erwartete erste US-Leitzinssenkung seit mehr als zehn Jahren im Fokus.

In Wien standen die Schwergewichte OMV und Erste Group mit präsentierten Geschäftszahlen im Mittelpunkt des Geschehens. Die Aktien der beiden Konzerne reagierten auf die Ergebnisvorlagen sehr unterschiedlich. Während die OMV-Titel um deutliche 4,4 Prozent zulegen konnten, verbilligten sich die Papiere der Erste Group um klare 2,2 Prozent.

Die OMV hat ihr operatives Ergebnis im zweiten Quartal auf knapp 1,1 Milliarden Euro nahezu verdoppelt und das sei trotz eines ungünstigen Marktumfelds gelungen, betonte OMV-Chef Rainer Seele im Gespräch mit der APA. Die Analysten der Berenberg Bank schrieben in einer ersten Einschätzung von starken Zahlen. Das bereinigte Betriebsergebnis (clean Ebit) lag über den Markterwartungen. Vor allem der "Downstream"-Bereich überraschte deutlich positiv.

Bei der Erste Group hat ein verlorener Rechtsstreit in Rumänien unterm Strich auf das Halbjahresergebnis gedrückt. Der Nettogewinn im Konzern ist im Jahresabstand von 774,3 auf 731,9 Millionen Euro gesunken.

Die AMAG-Titel rutschten 4,3 Prozent tiefer. Der Aluminiumkonzern wird am morgigen Donnerstag seine Halbjahreszahlen 2019 präsentieren. Verbund-Anteilsscheine steigerten sich um 0,9 Prozent. Auch der Stromversorger wird ebenfalls am Donnerstag Quartalsergebnisse vorlegen. Von der APA befragte Analysten erwarten für die anstehenden Zweitquartalszahlen einen deutlichen Gewinnsprung.