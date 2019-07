Aktien New York Schluss: Deutliche Verluste nach Fed-Zinsentscheid

31.07.2019, 22:24 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed deutliche Verluste erlitten. Doch immerhin konnten sich die wichtigen Indizes am Ende über ihren Tagestiefs behaupten.

Der Dow Jones Industrial schloss 1,23 Prozent tiefer bei 26 864,27 Punkten. Damit schmolz das Plus für den abgelaufenen Monat Juli auf knapp ein Prozent zusammen. Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch letztlich 1,09 Prozent auf 2980,38 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,30 Prozent auf 7848,78 Zähler abrutschte.