Aktien New York: Stabilisierung nach Kursrutsch

01.08.2019, 15:59 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach enttäuschten Zinssenkungshoffnungen und einem Kursrutsch wagen sich die Anleger an der Wall Street wieder vorsichtig aus der Deckung. Am Donnerstag legte der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 26 957,82 Punkte zu. Den Mittwoch hatte der US-Leitindex über ein Prozent im Minus beendet, da die US-Notenbank Fed nach der erwarteten Leitzinssenkung Hoffnungen auf eine Serie weiterer Senkungen eine Absage erteilt hatte.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Donnerstag um 0,40 Prozent auf 2992,32 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es sogar um 0,89 Prozent auf 7918,94 Zähler hoch.