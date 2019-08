DAX-FLASH: Dax stabilisiert sich mit Rückenwind von der Wall Street

07.08.2019, 07:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurserholung an der Wall Street am Vorabend dürfte am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt zumindest weitere Kurseinbußen zunächst verhindern. Der Dow Jones Industrial hatte im späten Handel zugelegt und war wieder über die runde Marke 26 000 Punkte gestiegen. Den Dax taxierte der Broker IG zur Wochenmitte rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent im Plus bei 11 580 Punkten.

Eine durchgreifende Erholung ist somit jedoch erst einmal nicht in Sicht. Die jüngste Eskalationsspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China hatte den Dax in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen.

"Die Märkte sind zurecht verunsichert", kommentierte der Vermögensverwalter DWS. Denn mit den von den USA angekündigten weiteren Strafzöllen auf Importe aus China steige das Risiko, dass Peking das Interesse an einer raschen Lösung des Konfliktes verliert. Stattdessen könnte China einen Machtwechsel in den USA abwarten und notfalls die USA sogar gezielt provozieren, um eine Wiederwahl Trumps zu verhindern.

Bei den Einzelwerten dürften zur Wochenmitte erneut Quartalszahlen für Kursbewegung sorgen. Aus dem Dax öffnen unter anderem der Rückversicherer Munich Re , der Energiekonzern Eon und der Bezahldienstleister Wirecard ihre Bücher. Auch die Commerzbank veröffentlicht ihren Quartalsbericht.