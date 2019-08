INDEX-FLASH: Kursrutsch des Dow belastet auch Dax und EuroStoxx 50

07.08.2019, 16:14 Uhr | dpa-AFX

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gegenwärtige Nervosität im Markt wegen der jüngsten Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China hat den EuroStoxx 50 am Mittwochnachmittag kurz ins Minus gedrückt. Der Leitindex der Eurozone stand zuletzt wieder wenig verändert bei 3292,30 Punkten, nachdem er am Mittag noch gut 1,4 Prozent im Plus notiert hatte. Der deutsche Leitindex Dax war ebenfalls kurz in die Verlustzone gerutscht, konnte sich jedoch wieder etwas erholen und legte zuletzt moderat zu.

Börsianer begründeten den Kursrutsch mit der schwachen Eröffnung der tonangebenden Wall Street. Dort war der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um rund 2 Prozent gefallen. In New York sackten die Aktien des Unterhaltungskonzerns Walt Disney nach enttäuschenden Quartalszahlen um mehr als 6 Prozent ab.