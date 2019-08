Aktien Wien Schluss: ATX schließt moderat schwächer

07.08.2019, 18:35 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 11,78 Punkte oder 0,41 Prozent auf 2.878,41 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -1,16 Prozent, Dax /Frankfurt +0,67 Prozent, FTSE-100/London +0,33 Prozent und CAC-40/Paris +0,54 Prozent.

Der Wiener Leitindex war gut behauptet gestartet und erst am Nachmittag in die Verlustzone gerutscht. Während es zur Wochenmitte vorerst keine Neuigkeiten im Handelsstreit zwischen den USA und China gab und auch kursbewegende Konjunkturdaten Mangelware blieben, lieferte in Wien die Berichtsaison Impulse in Form von Geschäftszahlen heimischer Konzerne.

Als Schlusslicht im ATX gingen die Aktien der Voestalpine (minus 2,39 Prozent auf 21,68 Euro) aus dem Handel. Der Stahlkonzern hat in seinem ersten Geschäftsquartal mit 90,4 Millionen Euro um gut 60 Prozent weniger Gewinn gemacht. Vor allem die hohen Eisenerzpreise und der starke Nachfragerückgang der Autoindustrie machten dem Konzern derzeit Probleme, heißt es in einer Studie der Baader-Bank. Die Baader bestätigte dabei ihr Anlagevotum mit "Hold" und beließ das Kursziel bei 26,00 Euro.

Der Faserkonzern Lenzing hat ebenfalls heute Halbjahreszahlen präsentiert. Die Ergebnisse des Konzerns hätten den Baader-Analysten zufolge klar über den Erwartungen gelegen. Vor allem der Umsatzanstieg und der nur geringe Rückgang beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zeige die anhaltende Stärke Lenzings im Spezialfasermarkt. Auch die Wertpapierexperten der Bank Berenberg haben nach dem Zwischenbericht ihre Bewertung der Lenzing-Aktien mit einem Kursziel von 80 Euro und dem Votum "Sell" bestätigt. Die Anteilsscheine von Lenzing gingen mit einem Minus von 0,68 Prozent auf 87,25 Euro aus dem Handel.

Der Kunststoffkonzern Polytec zeigte sich von Nachfragerückgängen aus der Autoindustrie belastet. Operativ lag das Ergebnis unter den Vorquartalen, der Jahresausblick wurde dennoch bestätigt. Die Polytec-Aktien gehörten mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent zu den größten Tagesgewinnern in Wien. An der Spitze der Kurstafel schlossen die Titel des Baukonzerns Porr, die um 2,72 Prozent auf 19,66 Euro anzogen.