Deliveroo stellt Betrieb in Deutschland ein

12.08.2019, 14:25 Uhr | dpa-AFX, dpa, jb

Tasche mit Deliveroo-Logo: Der Lieferdienst stellt zum 16. August seinen Service in Deutschland ein. (Quelle: ZUMA Press/imago images)

Das Essen einfach und bequem nach Hause liefern lassen – für Kunden von Deliveroo ist das nur noch wenige Tage möglich. Denn der Essenslieferdienst stellt seinen Service überraschend ein.

Der britische Essenslieferdienst Deliveroo verlässt den deutschen Markt. Deliveroo wirft damit das Handtuch wenige Monate nach einem großen Deal, der seine Rivalen Lieferando und Lieferheld zusammenbrachte.

Deliveroo wolle nun verstärkt andere Märkte in den Fokus nehmen, nachdem sich der Umsatz dort verdoppelt habe, teilte das Unternehmen zur Begründung mit. Dabei gehe es um andere europäische Länder sowie die Asien-Pazifik-Region. Das Geschäft in Deutschland werde mit Ablauf des 16. August eingestellt. Deliveroo habe dafür gesorgt, dass Fahrer, Restaurants und Mitarbeiter "angemessene" Vergütungs- und Kulanzpakete erhielten, hieß es ohne nähere Details.

Das Unternehmen teilte seinen Kunden bereits mit, dass der Service in Deutschland eingestellt wird:

Bereits vor einem Jahr stellte der Essenslieferdienst seinen Service in mehreren deutschen Städten ein.

Datenschützer raten Deliveroo-Kunden, die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen. Das ist formlos per E-Mail möglich.

#deliveroo macht in Deutschland dicht. Die Daten ihrer Kund:innen behalten sie natürlich trotzdem. Könnte ja sein, dass sie irgendwann zurückkehren (oder die Daten anderweitig monetarisieren wollen). Also: Konto löschen und Löschmail nach Art. 17 DSGVO schicken. #digitalhygiene — Ingo Dachwitz (@roofjoke) August 12, 2019

Formulierungshilfe

Eine mögliche Formulierung könnte wie folgt lauten:

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit fordere ich Sie auf, meine bei Ihnen gespeicherten, personenbezogenen Daten gemäß Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unverzüglich zu löschen. Bestätigen Sie mir bitte anschließend die Löschung meiner Daten schriftlich.

Mit freundlichen Grüßen





Takeaway bleibt größter Essenslieferdienst

Im deutschen Markt der Essenslieferdienste ist der Konkurrent Takeaway.com aus den Niederlanden besonders stark. Takeaway fügte im Frühjahr zu seiner Marke Lieferando das Deutschland-Geschäft von Delivery Hero hinzu. Nach der Übernahme gehören zu der Gruppe neben Lieferheld auch Pizza.de und Foodora.









Deliveroo mit Hauptsitz in London wurde 2013 gegründet und ist nach dem Ausstieg in Deutschland noch in 13 Ländern aktiv.