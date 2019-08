EUROSTOXX-FLASH: Kursrutsch - Auf Gewinne folgt große Ernüchterung

14.08.2019, 15:52 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Der EuroStoxx hat seine Vortagsgewinne am Mittwoch wieder mehr als eingebüßt. Zuerst ließen schwache Wirtschaftsdaten die am Dienstag aufgekommene Hoffnung im US-chinesischen Zollstreit verblassen und dann kehrte wieder die große Ernüchterung zurück. Mit nur noch 3294,30 Punkten weitete der Leitindex der Eurozone sein Minus am Nachmittag auf 1,87 Prozent aus. Er blieb damit aber über seinem Tief aus der Vorwoche bei 3283 Zählern.

Vor allem schwache Konjunkturdaten aus China und Deutschland bremsten die Kauflaune und schürten erneute Rezessionsängste. In der Nachlese vorgesehener Telefonverhandlungen zwischen den Streitnationen und aufgeschobener US-Sonderzölle machte sich am Markt außerdem die Auffassung breit, dass eine Lösung im Handelskonflikt mit solchen Maßnahmen noch nicht in Reichweite rückt.