INDEX-FLASH: EuroStoxx 50 im Plus - Starke Schwankungen setzen sich fort

15.08.2019, 16:17 Uhr | dpa-AFX

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die starken Schwankungen an den europäischen Börsen haben sich am Donnerstagnachmittag fortgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 drehte vorübergehend wieder in grünes Terrain, nachdem er kurz zuvor noch mit 0,75 Prozent im Minus gelegen hatte. Zuletzt notierte der europäische Index mit 3288,15 Zählern quasi unverändert.

Der Dax konnte derweil die Verluste ebenfalls eingrenzen und gab zuletzt noch um 0,40 Prozent auf 11 448,30 Punkte nach.