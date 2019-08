Aktien New York Ausblick: Dow dürfte steigen - Anleger setzen auf Notenbanken

19.08.2019, 14:34 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Woche stehen die Börsenampeln an der Wall Street weiterhin auf Grün. Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial am Montag um 1,1 Prozent höher auf 26 172 Punkte. Der Dow hatte am Freitag die 200-Tage-Durchschnittslinie wieder übersprungen, sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend.

Zum Abschluss der vergangenen Woche hatte sich die zwischenzeitliche Panik, die an den US-Börsen geherrscht hatte, wieder gelegt. Konjunktursorgen hatten zuvor Anleger fluchtartig aus Aktien abwandern lassen und zu Zinsverwerfungen an den Anleihemärkten geführt. Zuletzt hatten jedoch vage Entspannungssignale im US-chinesischen Zollstreit ausgereicht, um die Investoren wieder zurück an die Börsen zu locken. US-Präsident Donald Trump sprach am Wochenende von einem guten Vorankommen mit China, betonte aber nochmals, dass er es mit einem Deal nicht eilig habe.

Gleichzeitig richten sich die Augen in der neuen Handelswoche auf die Notenbanker, deren jährliches Treffen am Donnerstag in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming beginnt. Angesichts der jüngsten Befürchtungen vor einem globalen Konjunkturabschwung hoffen die Anleger auf eine lockere Hand der Währungshüter in deren weiterer Geldpolitik. So hatte bereits zu Wochenbeginn an den Börsen Asiens die Nachricht gestützt, dass Peking seine Zinspolitik reformiert, was Experten faktisch als Lockerung werteten.

"Mit dem nahen Ende der Saison der Quartalsberichte übernehmen jetzt wieder Konjunkturdaten das Steuer", schrieb Katherine Alexakis von Goldman Sachs. Den freundlichen Aktientrend zum Wochenbeginn begründete die Analystin mit einem friedlich verlaufenen Wochenende im zuvor von heftigen Protesteten gezeichneten Hongkong sowie mit einer Kreisemeldung über ein deutsches Konjunkturprogramm im Falle einer Rezession.

An diesem Montag herrscht mit Blick auf kursrelevante Konjunkturdaten noch Ebbe. Auch auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dürftig. Der Kosmetikkonzern Estee Lauder hat im vierten Geschäftsquartal beim Gewinn die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der Kurs zog daraufhin vorbörslich um 6,6 Prozent an. Auch die Gewinnprognose für 2020 hat die Konsensschätzung von Analysten geschlagen.