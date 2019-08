Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabile Kurse zum Auftakt

21.08.2019, 09:08 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom Vortag hat der Dax am Mittwoch wieder leicht zugelegt. Der Leitindex rückte in den ersten Handelsminuten um 0,36 Prozent auf 11 691,60 Punkte vor. Börsianer räumen den Kursen kurz vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank am Abend indes nicht allzu viel Aufwärtspotenzial ein.

Angesichts der Bedeutung der geldpolitischen Lockerungen der US-Notenbank für die Finanzmärkte dürften die Aussagen der Fed stark beachtet werden. Möglicherweise fänden sich hier neue Hinweise auf das Ausmaß der Maßnahmen, heißt es in einem Marktkommentar der Helaba. Dass die bereits ambitionierten Markterwartungen an Zinssenkungen noch verstärkt würden, sei eher unwahrscheinlich.

Der MDax , der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen umfasst, legte um 0,39 Prozent auf 25 084,68 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,36 Prozent.