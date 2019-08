DAX-FLASH: Kleiner Rücksetzer erwartet - Fed-Protokoll gibt kaum Impulse

22.08.2019, 07:27 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Kursrally zur Wochenmitte zeichnet sich am Donnerstag für den Dax zunächst ein kleiner Rücksetzer ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,24 Prozent tiefer auf 11 775 Punkte. Im Fokus steht für Charttechniker der Widerstand im Bereich von 11 865 Punkten. Trotz der zuletzt deutlichen Erholung von seinem Sechsmonatstief würde sich erst darüber das technische Bild deutlich aufhellen.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gab den Märkten keine klaren neuen Signale. Die jüngste Zinssenkung habe sich eher als bloße Anpassung in der Mitte des Zyklus erwiesen denn als Auftakt einer agressiven Lockerungsserie, sagten Börsianer. Entsprechend deute die Reaktion am Anleihenmarkt auf eine gesunkene Wahrscheinlichkeit für einen weiteren großen Zinsschritt im kommenden Monat hin. Neue Hinweise über den weiteren Kurs könnte an diesem Freitag der Fed-Chef Jerome Powell in seiner Rede auf der Notenbanktagung in Jackson Hole geben.

Zuvor wird am Donnerstagmittag noch das Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank vorgelegt.