Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste ohne Impulse von der Fed

22.08.2019, 09:06 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne größere Impulse von der US-Notenbank Fed am Vorabend haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas nachgegeben. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,38 Prozent auf 11 758,10 Punkte. Am Mittwoch war der Index kräftig gestiegen, angetrieben von der Hoffnung auf Hinweise der Fed auf eine geldpolitische Lockerung.

"Die Marktteilnehmer konnten keine Tendenzen für eine stärkere Lockerung der US-Geldmarktpolitik erkennen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Somit gehe das Rätselraten und das Warten auf weitere Signale von den Notenbankern weiter. Neue Hinweise über den weiteren Kurs könnte an diesem Freitag Fed-Chef Jerome Powell in seiner Rede auf der Notenbanktagung in Jackson Hole geben.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,26 Prozent auf 25 389,58 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone handelte 0,14 Prozent niedriger.