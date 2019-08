Forbes Milliardär

David Koch: Einer der reichsten Männer der Welt ist tot

23.08.2019, 15:01 Uhr | sm, t-online.de

David H. Koch 2015 in Aspen: Der Milliardär ist im Alter von 79 Jahren verstorben. (Quelle: ZUMA Press/imago images)

Der US-amerikanische Unternehmer, Philantrop und Politiker David H. Koch ist im Alter von 79 Jahren gestorben, wie mehrere US-Medien berichten.



David H. Koch ist tot. Mit einem geschätzten Vermögen von 50,5 Milliarden US-Dollar belegte der Unternehmer und Politiker zusammen mit seinem älteren Bruder, Charles Koch, Platz 11 der Forbes-Liste der vermögendsten Menschen weltweit.



Koch Industries – ein Milliardenunternehmen

Sein Vermögen machte Koch im Familienunternehmen "Koch Industries", das David und Charles Koch vom Vater übernahmen. Seit dem Tod das Vaters im Jahr 1967 gehört das US-Unternehmen mit Sitz in Witchita, Kansas, mehrheitlich den Brüdern – zu jeweils 42 Prozent. Koch Industries ist die zweitgrößte nicht börsennotierte Gesellschaft in den Vereinigten Staaten. Der Umsatz lag im Jahr 2018 bei 110 Milliarden US-Dollar.

Wesentliche Geschäftsbereiche umfassen unter anderem die Chemieindustrie sowie die Bereiche Rohstoffe (Erdöl und Erdgas), Dünger und Energie sowie die Nahrungsmittelindustrie. Im Jahr 1992 wurde bei Koch Prostatakrebs diagnostiziert. Mitte 2018 zog sich Koch aus gesundheitlichen Gründen aus der Firma zurück.







Stark konservative Politik



Auf die politische Bühne trat Koch im Jahr 1980 als Kandidat für die Vizepräsidentschaft der Libertarian Party. Zusammen mit dem Präsidentschaftskandidaten Ed Clark erhielten sie ein Prozent der Stimmen.



In den 1990er Jahren wurden Koch und sein Bruder zu wesentlichen Geldgebern der Republikanischen Partei. Sie unterstützen hauptsächlich konservativ-libertäre und rechtspopulistische Kandidaten sowie die Tea Party Bewegung. Die "Financial Times" bezeichnete die Koch-Brüder als die einflussreichste republikanische Familie in den USA.