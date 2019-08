Aktien Wien Schluss: ATX kaum verändert

27.08.2019, 18:16 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag wenig verändert geschlossen. Der ATX fiel 1,28 Punkte oder 0,04 Prozent auf 2896,19 Einheiten.

Der Leitindex des heimischen Aktienmarktes war negativ gestartet, tendierte am Nachmittag jedoch über weite strecken deutlich im Plus, bevor er im Späthandel seine Gewinne wieder abgeben musste. Das europäische Marktumfeld präsentierte sich hingegen weitgehend mit Gewinnen. Für zahlreiche Impulse sorgten in Wien Zahlenvorlagen und Analysteneinschätzungen.

Besonders auffällig zeigten sich die Anteilsscheine von Warimpex. Immobilienverkäufe verhalfen dem Hotel- und Büroimmobilienentwickler bis Juni zu höheren operativen Ergebnissen. Die Warimpex-Aktien gingen mit einem satten Aufschlag von 6,39 Prozent auf 1,42 Euro aus dem Handel.

Am Mittwoch wird der heimische Versicherungskonzern Uniqa seine Bücher öffnen. Für die Zweitquartalszahlen der Unternehmens erwarten die Analysten der Erste Group, der Raiffeisen Centrobank (RCB) und der Deutsche Bank im Schnitt einen leichten Zuwachs bei den Bruttoprämieneinnahmen. Die operativen Ergebniszahlen dürften klar höher ausfallen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Vorfeld der Zahlenvorlage schlossen die Uniqa-Titel um 0,30 Prozent schwächer auf 8,22 Euro.

Bereits Dienstagfrüh hat der Branchenkollege Vienna Insurance Group (VIG) seine Halbjahresergebnisse präsentiert. Die VIG ist in der ersten Jahreshälfte gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Ein kräftiges Einnahmenplus brachte der Verkauf von Versicherungen über den Bankschalter. Die Schaden-Kosten-Quote blieb trotz höherer Schäden stabil, teilte die Versicherung am Dienstag mit. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Für die VIG-Papiere ging es um 1,29 Prozent auf 22,95 Euro abwärts.

Noch schwächer gingen die Kurse von Agrana (minus 1,97 Prozent auf 15,90 Euro), Addiko (minus 2,30 Prozent auf 17,00 Euro) und Flughafen Wien (minus 3,68 Prozent auf 36,65 Euro) aus dem Handel.