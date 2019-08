Aktien Europa Schluss: Optimismus in Italien-Krise stützt

27.08.2019, 18:36 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Verhaltene Zuversicht für eine Lösung der politischen Krise in Italien hat Europas Aktienmärkten am Dienstag zu Kursgewinnen verholfen. Ausschlaggebend waren die Bemühungen der Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung, eine neue Regierung zu bilden. Obwohl zuletzt keine klare Aussage über die Erfolgschancen der Gespräche zwischen PD und Fünf Sternen möglich war, spekulierten Anleger auf das Zustandekommen des Bündnisses und damit auf die Vermeidung von Neuwahlen.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone knüpfte an seine Vortagesgewinne an und schloss mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 3370,47 Punkten. In Paris gewann der Cac-40-Index 0,67 Prozent auf 5387,09 Punkte. Der Mailänder FTSE-MIB-Index kletterte um 1,5 Prozent nach oben. In London gab der FTSE 100 hingegen um 0,08 Prozent 7089,58 Punkte nach.

Aus Unternehmenssicht sorgten Spekulationen um eine mögliche Wiedervereinigung zweier US-Tabakriesen für massiven Verkaufsdruck bei den Aktien des britischen Zigarettenkonzerns BAT. Mit einem Kursabschlag von 4,4 Prozent rutschten die BAT-Papiere ans Ende des FTSE-100-Index. Zuvor hatten Philip Morris und Altria mitgeteilt, derzeit über eine Fusion per Aktientausch zu verhandeln. Die Unternehmen hatten bereits früher zusammengehört, sich aber 2008 getrennt. Ein Zusammenschluss der beiden US-Konkurrenten würde den Wettbewerbsdruck auf BAT weiter erhöhen, kommentierte ein Händler.

Eine Abstufung der Ferguson-Papiere durch die Bank of America sorgte für einen Kursrutsch bei den Aktien des britischen Baustoffherstellers von 1,7 Prozent.

Die Anteilscheine der skandinavischen Airline SAS fielen um 2 Prozent. Im dritten Geschäftsquartal hatte das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnerwartungen von Experten übertroffen, glaubt aber weiterhin, dass es im Jahresverlauf schwer sein dürfte, ein positives Vorsteuerergebnis zu erreichen.