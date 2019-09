dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Unverändert

18.09.2019, 07:30 Uhr | dpa-AFX

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Die Stabilisierung beim Dax nach dem Ölpreisschock am Montag dürfte am Mittwoch anhalten. Bevor am Abend die US-Notenbank Fed über ihre Zinsen entscheidet, taxierte der Broker IG den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt nur wenige Punkte tiefer bei 12 367 Zählern. Schon am Vortag war er nach einer späten Erholung nur mit knappen Verlusten über die Ziellinie gegangen.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die Wall Street hat sich nach einem schwachen Wochenstart am Dienstag etwas stabilisiert. Der Dow Jones Industrial schüttelte auf der Schlussgeraden seine Lethargie ab und verabschiedete sich 0,13 Prozent fester bei 27 110,80 Punkten aus dem Handel. Besser als der Leitindex schlugen sich die anderen US-Aktienindizes: Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,26 Prozent auf 3005,70 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,46 Prozent auf 7888,79 Zähler zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Vor der mit der Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank haben die asiatischen Aktienmärkte erneut keine einheitliche Tendenz gefunden. Während es an den chinesischen Börsen am Mittwoch leicht nach oben ging, verloren die Indizes in Japan etwas an Boden.

DAX 12.372,61 -0,06%

XDAX 12.388,15 -0,07%

EuroSTOXX 50 3.521,26 0,08%

Stoxx50 3.195,66 0,18%

DJIA 27.110,80 0,13%

S&P 500 3.005,70 0,26%

NASDAQ 100 7.888,79 0,46%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,77 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1064 -0,08%

USD/Yen 108,21 0,08%

Euro/Yen 119,72 0,01%

ROHÖL:

Brent 64,44 -0,11 USD

WTI 59,02 -0,32 USD

