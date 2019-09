Aktien Europa: Wenig Bewegung am Verfallstag

20.09.2019, 10:49 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - In den wichtigsten europäischen Indizes hat sich am Freitag vor dem großen Verfall an den Terminbörsen nur wenig getan. Der EuroStoxx 50 schaffte es zwar knapp auf einen neuen Höchststand seit Juli, trat aber mit 3554 Punkten auf der Stelle. Nach drei starken Wochen hielt der Leitindex der Eurozone im wesentlich sein Niveau.

Auch der französische Leitindex Cac 40 verharrte bei 5659 Punkten, während der Londoner FTSE 100 um 0,43 Prozent nachgab auf 7324 Punkte. Damit liegt er nun auch auf Wochensicht etwas im Minus.

Musik spielte vor allem im Einzelhandelssektor. Der starke Branchenindex wurde angeführt von Kingfisher und - nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies - Vopak mit jeweils gut 4 Prozent Kursplus. Auch die Papiere von Casino waren bei den Anlegern stark gefragt. Die Franzosen bestätigten Gespräche mit dem Aldi-Konzern über den Verkauf ihres Discounters Leader Price.

Um bis etwa 24 Prozent abwärts ging es indes für Papiere von Thomas Cook. Der angeschlagene britische Touristikkonzern braucht mehr Geld und verhandelt über weiteres Kapital für seine Sanierungspläne. Das teilte das Unternehmen am Freitag in London mit und bestätigte damit eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Thomas Cook spricht zum einen mit dem chinesischen Mischkonzern Fosun, der den Tui-Konkurrenten übernehmen will, zum anderen mit Banken und Anleihegläubigern.