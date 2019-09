dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax schwächer erwartet

23.09.2019, 07:41 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - TIEFER - Nach der stabilen Vorwoche zeichnet sich für den Dax am Montag ein schwächerer Start ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart 0,26 Prozent tiefer auf 12 435 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax einen Angriff auf das Zwischenhoch von Mitte des Monats bei 12 494 Punkten nur knapp verpasst.

USA: - SCHWÄCHER - Die US-Börsen haben am Freitag nach anfangs moderaten Gewinnen klar ins Minus gedreht. Sie litten darunter, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China offenbar wieder zugespitzt hat. Zudem sorgte der große Verfall an den Terminmärkten für einige Kursturbulenzen.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Asiens Aktienmärkte notieren am Montag schwächer. Chinas CSI 300 gibt um 1,55 Prozent nach, und Hongkongs Hang Seng verliert 0,88 Prozent. In Japan ist am Montag wegen eines Feiertags kein Handel.

^

DAX 12.468,01 0,08%

XDAX 12.416,11 -0,15%

EuroSTOXX 50 3.571,39 0,53%

Stoxx50 3.238,02 0,53%

DJIA 26.935,07 -0,59%

S&P 500 2.992,07 -0,49%

NASDAQ 100 7.823,55 -0,99%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 173,76 0,21%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1022 0,02%

USD/Yen 107,71 0,14%

Euro/Yen 118,71 0,15%

°

ROHÖL:

^

Brent 64,96 +0,68 USD

WTI 58,69 +0,60 USD

°