Immobilienwerte schwächeln trotz Adler-Einstieg bei Ado

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Einstieg von Adler Real Estate bei Ado Properties hat Europas Immobilienbranche am Montag keinen Auftrieb gegeben. Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche ging auch ein Milliardenzukauf von Vonovia in Schweden unter.

Der Branchenindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 startete bereits mit Verlusten in den Handel und schloss 0,25 Prozent im Minus. Er zollte damit aber auch seinem guten Lauf Tribut: Am Freitag hatte er dank der jüngsten Signale wichtiger Notenbanken für eine noch lockerere Geldpolitik den höchsten Stand seit Anfang Juni erreicht. Niedrige Zinsen verbilligen Baukredite und werde daher als positiv für die Immobilienbranche angesehen.

Die Aktie von Ado Properties sackte nach einem sechsprozentigen Kurssprung zur Eröffnung am Ende um über fünf Prozent ab. Damit zählte sie zu den schwächsten Werten im gebeutelten Nebenwerte-Index SDax . Vergleichsweise gut behauptete sich indes Vonovia: Die Papiere des einzigen Immobilienunternehmens im Dax verabschiedeten sich prozentual unverändert aus dem Handel. Das Adler-Papier war indes mit einem Einbruch von 13,5 Prozent größter Verlierer im SDax. Zeitweise notierte es auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2015.

Experte Thomas Rothäusler vom Analysehaus Jefferies sieht die geplante Beteiligung von Adler an Ado als positiv für Ado an. Die Transaktion lasse auch entsprechende Rückschlüsse auf den Konkurrenten Deutsche Wohnen und die anderen in Berlin stark vertretenen Immobilienunternehmen zu, schrieb er in einer Branchenstudie. Die Aktie von Deutsche Wohnen verlor dennoch mehr als ein Prozent.

Adler Real Estate hatte sich mit der israelischen Ado Group auf deren Übernahme geeinigt. Diese ist größter Aktionär der in Deutschland notierten Ado Properties. Adler zahlt im Rahmen der Transaktion 708 Millionen Euro und hält danach 33 Prozent an dem auf Berlin fokussierten Unternehmen.

Dass Vonovia für umgerechnet rund 1,14 Milliarden Euro eine Mehrheit an der Hembla AB übernimmt, fand ebenfalls Rothäuslers Beifall. Damit baue Vonovia sein dortiges Geschäft aus und profitiere von Skaleneffekten, so das Fazit des Jefferies-Experten. Auch der Kaufpreis erscheine attraktiv.