Aktien New York: Gewinne dank beruhigender Signale im Handelsstreit

24.09.2019, 16:49 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im Handelsstreit mit China haben die Wall Street am Dienstag gestützt. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,22 Prozent auf 27 009,23 Punkte vor. Am Montag war dem US-Leitindex nach seinen jüngsten Verlusten bereits eine leichte Stabilisierung gelungen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,28 Prozent auf 3000,26 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,25 Prozent auf 7837,94 Punkte zu.

Der chinesische Vizepräsident Liu He werde Anfang Oktober für neue Handelsgespräche nach Washington reisen, hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin im US-Fernsehen angekündigt. Nach zuletzt eher unklaren Signalen scheint allein diese Ankündigung den Markt schon zu beruhigen.

Der Konflikt habe sich verglichen mit Ende August mittlerweile etwas beruhigt, aber eine Portion Unbehagen sei immer noch vorhanden, sagte Analyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets UK.

Auf Unternehmensseite standen die Aktien von Blackberry im Fokus. Der einstige Smartphone-Pionier und jetzige Software-Anbieter verfehlte die Erwartungen an das zweite Quartal und revidierte zudem die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach unten. Die Anteilscheine knickten um rund 18 Prozent ein und bewegten sich damit auf dem Niveau von Oktober 2015.

An der Dow-Spitze setzten die Aktien des Einzelhandelsriesen Walmart ihre wochenlange Rally fort und gewannen knapp 2 Prozent. Bei 119,81 Dollar erreichten sie den höchsten Stand ihrer Geschichte.

Nach Börsenschluss öffnet der Sportartikelhersteller Nike die Bücher. Überrascht der Dow-Konzern positiv, könnten die Papiere einen neuerlichen Versuch unternehmen, das im April erreichte Rekordhoch bei 90 US-Dollar zu überspringen. Am Vortag war Nike mit 87,69 Dollar und einem Plus von mehr als 1 Prozent bereits ls zweitbester Dow-Wert aus dem Handel gegangen. Am Dienstag nun gaben die Papiere minimal nach.